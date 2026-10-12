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ФедералПресс

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Решетников раскрыл формулу смягчения ключевой ставки

Решетников раскрыл формулу смягчения ключевой ставки

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Госдуме обозначил ключевое условие для возможного смягчения денежно‑кредитной политики: оно будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции.

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