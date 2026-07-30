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Контрафронт

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Иран: По меньшей мере три человека были убиты, двое ранены и несколько других оказались под завалами...

Иран: По меньшей мере три человека были убиты, двое ранены и несколько других оказались под завалами в районе Чах-Танго на острове Гешм, провинция Хормозган, в результате авиаударов сил США (США) ранним утром по местному времени.

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