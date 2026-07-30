Иран: По меньшей мере три человека были убиты, двое ранены и несколько других оказались под завалами в районе Чах-Танго на острове Гешм, провинция Хормозган, в результате авиаударов сил США (США) ранним утром по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии