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Депутаты назвали главную задачу всех партий после заявления Медведева о СВО!

Депутаты назвали главную задачу всех партий после заявления Медведева о СВО!

В «Единой России» согласны с Дмитрием Медведевым МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этой неделе заявил, что главной задачей всех политических сил в России является сохранение страны.

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