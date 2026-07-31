Депутаты назвали главную задачу всех партий после заявления Медведева о СВО!

В «Единой России» согласны с Дмитрием Медведевым МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этой неделе заявил, что главной задачей всех политических сил в России является сохранение страны.