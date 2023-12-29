WP: США не смогут передать Украине замороженные активы РФ без согласования с ЕС

Администрация американского лидера Джо Байдена не сможет использовать замороженные российские активы для помощи Украине без согласования с европейскими странами, отметил журналист The Washington Post Джош Рогин.
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