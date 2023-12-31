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Закон, порядок, государство

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники Госавтоинспекции провели массовые мероприятия и акции в преддверии Нового года

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники Госавтоинспекции провели массовые мероприятия и акции в преддверии Нового года

Поздравляя с наступающим 2024 годом, полицейские и общественники напоминали о важности соблюдения правил дорожной безопасности всеми участниками движения.

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