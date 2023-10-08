"Ъ": аналитики прогнозируют падение цен на аренду жилья на 5-7% в России

После окончания сезонного спроса эксперты прогнозируют снижение стоимости аренды жилья в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитических компаний "Циан", "Этажи" и "Авито Недвижимость".
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