«Старые британские АПЛ нам не интересны»: Посол РФ в Лондоне опроверг угрозу Британии со стороны России

Россия не угрожает Великобритании, Лондон может спать спокойно. Но если британцам хочется изобретать для себя угрозы, то это его дело.
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