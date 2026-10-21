Церемония прощания с бывшим нападающим «Локомотива» Олегом Гариным состоится в Находке Приморского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «СКА-Хабаровска».
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