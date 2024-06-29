Сегодня 137 прочитали Опрос недели: Глава СКР назвал парламент «Государственной Дурой» — а вы что думаете? Главным героем прошедшего на этой неделе юридического форума в Санкт-Петербурге стал Александр Бастрыкин.
«Если бы это был не Бастрыкин, а кто-нибудь другой, ему бы уже паяли срок»
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"Дума,думайте !!!!!" Вы правы, Дума должна думать, а не дурить. А думают там, за очень редким исключением, о своих интересах, животах и, извините, задницах.
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14 час.
ВН
Валерий Николаевич
А как Володин испугался! Потому с испугу потребовал извинений от Бастрыкина, соврав, что тот народ оскорбил. Интересно чем это закончится
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11 час.
РС
Роза Семиренко
Ну если депутаты «избранники»народа, так почему же они народ не слышат по поводу мигрантов? Услышали только после слов Бастрыкина, что в воюющей стране, внутри большая проблема? Так наверное думе не нужно было ситуацию доводить до крика души Бастрыкина, а вместе с ним и всего народа?
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9 час.
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