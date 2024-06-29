«Если бы это был не Бастрыкин, а кто-нибудь другой, ему бы уже паяли срок»

"Дума,думайте !!!!!" Вы правы, Дума должна думать, а не дурить. А думают там, за очень редким исключением, о своих интересах, животах и, извините, задницах.

А как Володин испугался! Потому с испугу потребовал извинений от Бастрыкина, соврав, что тот народ оскорбил. Интересно чем это закончится

РС

Роза Семиренко

Ну если депутаты «избранники»народа, так почему же они народ не слышат по поводу мигрантов? Услышали только после слов Бастрыкина, что в воюющей стране, внутри большая проблема? Так наверное думе не нужно было ситуацию доводить до крика души Бастрыкина, а вместе с ним и всего народа?