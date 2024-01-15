Крис Эванс вернулся бы к образу Капитана Америки, если бы это было “идеально”

Все знают, что Marvel крайне неохотно отпускает персонажей своих кинолент. Например, Железный человек и Черная вдова умерли во «Мстителях: Финал» 2019 года — тем не менее, это случилось исключительно после того, как актеры Роберт Дауни младший и Скарлетт Йоханссон были по-настоящему готовы уйти из MCU (но даже тогда мы все равно в 2021 году получили целый фильм «Черная вдова»).