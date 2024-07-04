В Актау пройдет концерт, посвященный Национальному дню домбры

Жителей и гостей Актау приглашают посетить праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры "КҮМБІРЛЕ, ҚОҢЫР ДОМБЫРА!" В концертной программе прозвучат песни, кюи, будут танцы и другие музыкальные номера.
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