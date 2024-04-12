Губернатор ХМАО Комарова собралась строить в Ханты-Мансийске третий ледовый дворец

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что провела переговоры, связанные с концессиями по строительству ледовых арен сразу в трех городах Югры, в том числе в столице региона.
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