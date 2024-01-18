На шее у народа: о непомерных заработках артистов из бюджета и сможет ли культура жить на самоокупаемости

Erl Schweizer

В современной России есть обожравшийся класс блатоты, всесторонне поддерживаемый властью. Додумались даже до того, чтобы преступный рэкет вписать в узаконивающие указы главы государства, дико нарушая и Конституцию РФ в части равенства прав общественных организаций, и другие существующие нормативные документы. Счетная палата работает четко исключительно по заявкам властей, депутаты, сенаторы в курсе действий власти по расслоению населения на блатных со сверхдоходами и на остальное население, отстраненное от многомиллиардных халяв как деятелям культуры. В РФ более сотни общественных организаций, но только одному, Российскому Союзу правообладателей, позволено взимать 1% с продаж электроники в свое личное пользование по аналогии с отдельно взятым государством, распределять миллиарды, покупая нужных людей, фанатов от культуры и около нее. Всероссийскому обществу глухих ни в коем случае нельзя заниматься рэкетом, доить всех, кто еще не оглох от пропаганды лохотронщиков, а вот Российскому Союзу правообладателей во главе с Н.Михалковым можно взимать поборы, это законно, нельзя не предоставить халявные миллионы, миллиарды сынку Михалкова Артемке, Субботиной Юлии Валериевне, она ведь вице-президент Российского фонда культуры, очень нужный человек, ведь фонд гребет миллиарды напрямую уже из казны, а главный в этом фонде опять же блистательнейший Никита Михалков. Итальянский фильм "Спрут" отдыхает, здесь ворочают гораздо в большем объеме бабла, к тому же узаконенно, хотя и вопреки Конституции, основному закону страны. Я независим, не выслуживаюсь ни перед Царьградом, ни перед какими-либо хозяевами НПО, ни перед кем-либо вообще, имею к властям России, моей Родины всего-лишь один вопрос: зачем вы возрождаете снова халявное барство? Даже при царе, при барстве сынок барина считал за честь службу в армии, а сегодня в стране 2 армии: одна на фронте (народ и кто с народом), другая жирует по блату, то там, то там лишь подливает масло в огонь ... .