Я не устал, я не ухожу...

Итак, паника после провальных «дебатов» между двумя старцами улеглась и «демократы» все же склоняются к мысли, что коней на переправе не меняют, и даже если это не конь, а старая заезженная кляча, все равно она должна участвовать в предвыборной «гонке».
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