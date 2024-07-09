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Я не устал, я не ухожу...

Я не устал, я не ухожу...

Итак, паника после провальных «дебатов» между двумя старцами улеглась и «демократы» все же склоняются к мысли, что коней на переправе не меняют, и даже если это не конь, а старая заезженная кляча, все равно она должна участвовать в предвыборной «гонке».

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