Авиация – дело смелых: как техник Московского авиационного центра нашла свое призвание

Молодая девушка, авиационный техник по радиооборудованию в цехе планового технического обслуживания и ремонта воздушных судов Московского авиационного центра, прошла непростой путь поиска, становления и развития, прежде чем авиация стала делом ее жизни.
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