ТАСС: ВСУ в Красноармейске и Димитрове находятся в огневом мешке

ДОНЕЦК, 26 апреля. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград) фактически находятся в огневом мешке, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
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