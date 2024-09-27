Ченнинг Татум и Дженна Дуан завершили наконец свой затянувший развод

Актер и его жена все же смогли договориться о разделе денег. Ченнинг Татум смог уладить свои проблемы с Дженной LEGION-MEDIAЧеннингу Татуму и Дженне Дуан не удалось побить рекорд, принадлежащий в настоящее время Анджелине Джоли и Брэду Питту.
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