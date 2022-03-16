Как подготовить агротехнику к сезону, рассказали механизаторам специалисты "ДальАгролиги"

Теплые температуры воздуха говорят о том, что посевной сезон в Приморье уже не за горами. Значит, фермеры во всю заняты снятием техники с зимней "консервации" и ее подготовкой к выходу в поля.
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