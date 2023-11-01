Выяснилась причина отравления 20 кадетов в подмосковных Луховицах

Стали известны подробности отравления детей-кадетов в Луховицком городском округе Подмосковья. Руководство школы рассказало о причине распространения ротавируса среди детей, а также сообщило о состоянии госпитализированных больных.
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