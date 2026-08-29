Большинство немцев считает, что влияние США на Германию усилилось

Две трети граждан Германии считают, что события в США сегодня оказывают на Германию большее влияние, чем до второго президентского срока Дональда Трампа, передает 29 августа агентство dpa.
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