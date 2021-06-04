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Выбор мужчины для секса: чувства женщины и общие рекомендации

Выбор мужчины для секса: чувства женщины и общие рекомендации

У женщин тонкая душевная организация, что редко позволяет им искать партнера для постельных утех всего на одну ночь.

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Sheng Gromer
"Да, всегда. Смотрю не человека...." Да здравствует ЗооФилия !
Wlad Wlad
В тандеме Самка-Вагина лидером является именно Вагина, которая управляет Самкой при помощи ГОРМОНОВ. И выбор Самца для секса - это выбор Вагины по ФЕРОМОНАМ. Самка - это КОНТЕЙНЕР для Вагины и считать Самок "разумными существами" приняли решение СИОНИСТСКИЕ КУКЛОВОДЫ. Они используют Самок как ИНСТРУМЕНТ для УНИЧТОЖЕНИЯ Цивилизации. *** "Нужно "освободить" женщину, а "свободная" женщина САМА уничтожит Цивилизацию" (тезис Теории Золотого Миллиарда)
Тадивар Люкс
Вы идиоты! Кто это писал,а кто клиенты пишет в клинику !
Евгения Анатольевна Лемдясова
Прагматичная статья! А как же отношения ? Любовь в жизни никто не отменял!
Александр 24
Вот уж никогда не думал,что у женщин есть какие-нибудь трудности в партнёрах для секса. Дать всегда намного проще,чем выпросить чего-либо. Выйди на улицу,покрути задницей и претендентов тут же образуется толпа. У моей знакомой,после смерти мужа,даже при её весе в 110 кг, никогда не было с этим проблем. Были постоянно всё новые и новые партнёры ( как она говорила -"для здоровья"). Сейчас,правда,появился постоянный. Так что какая-то надуманная проблема,если,конечно,вы не ставите себе цель найти идеального любовника,тогда уж надо идти в проститутки - там их будет вволю.
Александр Владимирович
вообщем разврат в действии...
Rosomaha
Вы, меня уж извините, за мой французкий, я кадетских корпусов не кончал, скажу просто, это какой-то ликбез для б......дей......
Andrew Matseevsky
"Где найти хорошего любовника?"- на складе готовых хороших любовников.
Петр Демченков
Статья для настоящих американцев! Вот и ищите там, у себя за океаном хороших любовников, которые и жрут от пуза и жестикулируют активно, может и генофонд пополнится прямыми наследниками любителями свободного секса. А у нас в России ещё пока секса, как такового нет. И, надеюсь, не будет. Есть Любовь, которая у русских не связана с сексом, а связана с настоящими гармоничными отношениями партнёров без какого-то одержимого животного чувства. Конечно и здесь тоже не без уродов бывает, но это меньшинство. Да, кстати, ваш любимчик Навальный жестикулирует как одержимый, это наверное показывает что он всё время тр@ется с США?
Юлия Уханова
Не каждой женщине такой подход подойдёт. Всё-таки для начала всё начинается с общения, человеческих отношений, а потом уже секс

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