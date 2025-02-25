В Северной Осетии сотрудники ПДН Отдела МВД России по Моздокскому району провели лекционные часы со старшеклассникам общеобразовательных школ в поселке Садовом и селе Веселое по профилактике «колумбайна» и...

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Моздокскому району встречаются со старшеклассниками школ в населенных пунктах Моздокского района и предупреждают о распространении экстремистского течения среди несовершеннолетней молодежи - «скулшутинг» и «колумбайн».