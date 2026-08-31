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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов: «Что бы я сделал с миллионом долларов? Это очень маленькие деньги»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, что бы сделал, если бы ему дали $1 млн. «Миллион долларов – это очень маленькие деньги, брат.

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