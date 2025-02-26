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Заградотряды на фронте: ВСУ пытается сдержать продвижение России в Курской области

Заградотряды на фронте: ВСУ пытается сдержать продвижение России в Курской области

Заградительные отряды ВСУ активны на всей линии фронта в Курской области, удерживая военнослужащих на позициях.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Так может на них и стоило бы сосредоточить воздействия?
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