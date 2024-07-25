Смоляне смогут передавать показания счётчиков через СМС-сообщения

Как обстоят дела с внедрением нового формата оплаты за ЖКХ - продолжает выяснять «СМОЛЕНСКОЕ ИНФОРМБЮРО» Жители Смоленска смогут передавать показания счётчиков в АО «АтомЭнергоСбыт» через СМС, об этом сообщает «СМОЛЕНСКОЕ ИНФОРМБЮРО».