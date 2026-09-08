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«Если выйдешь, в КВН тебя больше не будет»: история рокового звонка Маслякова, отстранения Гарика Харламова и их примирения через семь лет

«Если выйдешь, в КВН тебя больше не будет»: история рокового звонка Маслякова, отстранения Гарика Харламова и их примирения через семь лет

За три минуты до выхода на сцену киноконцертного зала «Россия» у 23-летнего Гарика Харламова зазвонил телефон.

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