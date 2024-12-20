Африканская страна потребовала ускорить вывод войск Франции

Чад потребовал до 31 января вывести с его территории войска Франции Разорвавшие ранее с Францией договор о сотрудничестве власти Чада потребовали, чтобы Париж вывел из страны свои войска до 31 января, передает радио RFI со ссылкой на источники в в обеих столицах.