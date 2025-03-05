У Рафиньи 13 (9+4) очков в 9 матчах сезона в ЛЧ. Вингер «Барсы» забил «Бенфике»

Вингер «Барселоны» открыл счет на 61-й минуте матча с «Бенфикой» (1:0, второй тайм) в 1/8 финала. В текущем розыгрыше ЛЧ на счету Рафиньи 9 голов и 4 голевых передачи в 9 матчах.