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Бывшая российская пловчиха завоевала серебро на Олимпийских играх 2024 года

Бывшая российская пловчиха завоевала серебро на Олимпийских играх 2024 года

Анастасия Кирпичникова, пловчиха, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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