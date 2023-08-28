FTimes

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белый
    Автор - провокатор. Мама работала учителем и получала чуть меньше чем отец на заводе. Философия.... - чему она учит? ...Шесть мифов о сов...
  • Anlrey Boracow
    Шесть мифов о сов...
  • Игорь Балмаков
    Текст статьи - полная чушь! Автор или никогда не учился в советской школе, или обычный дешёвый провокатор.Шесть мифов о сов...

Картина дня

наверх