Врач Романов: нет доказательств, что чипсы провоцируют рак

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов рассказал, что в чипсах и картофеле фри содержится акриламид, который признан потенциальным канцерогеном.
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