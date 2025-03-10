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Врач Романов: нет доказательств, что чипсы провоцируют рак

Врач Романов: нет доказательств, что чипсы провоцируют рак

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов рассказал, что в чипсах и картофеле фри содержится акриламид, который признан потенциальным канцерогеном.

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