США модернизируют советские БРМ для Польши

Компания SRC модернизирует польские разведывательные машины BWR-1D/S Американская компания SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины (БРМ) BWR-1D и BWR-1S на базе советских боевых машин пехоты БМП-1.
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