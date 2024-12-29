В России создадут Национальный словарный фонд

Правительство РФ подписало постановление о создании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд» в целях повышения уровня общей грамотности населения, защиты, сохранения, распространения и развития русского языка, поддержки русскоязычной среды за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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