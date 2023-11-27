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ХАМАС и «Хезболла» в тени больших геополитических проектов

ХАМАС и «Хезболла» в тени больших геополитических проектов

Исмаилу Хании и Хасану Насралле, безусловно, есть о чем поговорить. Но вот договориться… Взгляд с высоты орлиного полетаВопрос, которым задаются ныне многие: почему шиитская «Хезболла» не спешит поддерживать суннитский ХАМАС и открывать второй фронт на северных рубежах Израиля, что позволяет ЦАХАЛ методично, шаг за шагом, ставить под контроль … .

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