Стамате: «Азарт Вероники Драгалин мне даже нравится»

«Надеюсь, что Антикоррупционная прокуратура проявит такую же смелость и в случае с резонансными делами!» Так депутат ПДС Олеся Стамате отреагировало на письмо за подписью Вероники Драгалин, согласно которому бывший член Комиссий по преветтингу и веттингу Татьяна Рэдукану имеет связи с Вячеславом Платоном и Аурелиу Коленко.
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