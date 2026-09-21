Бешенство охватывает все больше районов Омской области. Карантин в связи с выявлением этого заболевания у животных установили в селе Никоновка Полтавского района и в деревне Курляно-Дубовка Тарского района.
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