Жителька українського Маріуполя та її дитина були евакуйовані до дитячого табору в районі Бердянська, Запорізька область, Україна, 30 квітня 2022 року У ЮНІСЕФ застерегли від усиновлення українських дітей у Росії Усі рішення про долю тієї чи іншої дитини мають відбуватися добровільно і лише за згодою батьків, заявив регіональний директор Дитячого фонду ООН у Європі […] Сообщение У ЮНІСЕФ застерегли від усиновлення українських дітей у Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.