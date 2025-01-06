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Несекретные материалы

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Алиев требует наказания для виновных в крушении самолета под Актау

Алиев требует наказания для виновных в крушении самолета под Актау

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку – Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау.

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