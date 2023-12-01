Зеленский объявил о плане построить укрепления от Донбасса до Западной Украины

Украина собирается строить фортификационные сооружения от Донбасса до западной части страны. В частности, речь идет о строительстве укреплений на основных оборонительных линиях, в том числе на Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль границы с Россией и Белоруссией.