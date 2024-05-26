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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Концерт «От барокко до рока», 26 мая

Концерт «От барокко до рока», 26 мая

Концерт состоится в рамках проекта «Музыкальные сокровища пещеры «Таврида». В программе – лучшие произведения классиков трёх эпох – барокко, классицизма и романтизма: Арканджело Корелли, Вольфганга Амадея Моцарта и Эдварда Грига.

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