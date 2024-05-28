На Землю обрушилась магнитная буря силой в четыре балла

В дни магнитных бурь особенно страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ожидается, что 29 мая Землю настигнет магнитная буря силой в четыре балла.
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