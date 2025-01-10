Голливудский актер Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в новом фильме

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Британский актер Джуд Лоу, известный по таким фильмам, как «Шерлок Холмс» и «Талантливый мистер Рипли», официально подтвердил, что сыграет президента России Владимира Путина в экранизации художественной книги Джулиано да Эмполи под названием «Кремлевский волшебник».