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Врач рассказала, о чем может говорить боль в месте укола

Врач рассказала, о чем может говорить боль в месте укола

Российский врач-терапевт Галина Слободина во вторник, 16 августа, заявила, что припухлость и покраснение в области введения внутримышечной инъекции говорит о вероятном образовании абсцесса, поэтому необходимо в срочном порядке обратиться в хирургию.

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