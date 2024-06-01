Стас Мазов. тебе одному, жители жаловались, или ты отсебятину гонишь, а они слышали взрывы в воздухе?

Александр Ляшенко

"Жители Тульской области пожаловались на громкие хлопки в небе" но это неточно, причиной хлопков мог стать самолет, переходящий на сверхзвук. На данный момент, подробности уточняются.Вы из "Тульские новости" уже определитесь, у вас жители жалуются, или на вас!