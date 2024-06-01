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Тульские новости

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Жители Тульской области пожаловались на громкие хлопки в небе

Жители Тульской области пожаловались на громкие хлопки в небе

Об этом они сообщили в социальных сетях. Хлопки были слышны первого июня утром в Туле, Новомосковске и Донском.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Стас Мазов. тебе одному, жители жаловались, или ты отсебятину гонишь, а они слышали взрывы в воздухе?
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12 час.
Александр Ляшенко
&quot;Жители Тульской области пожаловались на громкие хлопки в небе&quot; но это неточно, причиной хлопков мог стать самолет, переходящий на сверхзвук. На данный момент, подробности уточняются.Вы из &quot;Тульские новости&quot; уже определитесь, у вас жители  жалуются, или на вас!
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7 час.

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