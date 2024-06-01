Об этом они сообщили в социальных сетях. Хлопки были слышны первого июня утром в Туле, Новомосковске и Донском.
Жители Тульской области пожаловались на громкие хлопки в небе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Стас Мазов. тебе одному, жители жаловались, или ты отсебятину гонишь, а они слышали взрывы в воздухе?
Ответить
12 час.
Александр Ляшенко
"Жители Тульской области пожаловались на громкие хлопки в небе" но это неточно, причиной хлопков мог стать самолет, переходящий на сверхзвук. На данный момент, подробности уточняются.Вы из "Тульские новости" уже определитесь, у вас жители жалуются, или на вас!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии