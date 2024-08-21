Площадку Градостроительного комплекса столицы «Сам себе строитель» в «Лужниках» посетили более 100 тыс. детей

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы организовал тематическую детскую площадку «Сам себе строитель» на территории спорткомплекса «Лужники» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.
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