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Иркутск Сегодня

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Иркутские хирурги успешно удалили гигантскую кисту селезенки у ребенка

В Иркутской областной детской клинической больнице главный врач Юрий Козлов провел сложную роботическую операцию ребенку с гигантской кистой селезенки диаметром около 10 см, расположенной в нижнем полюсе органа.

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