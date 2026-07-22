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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Горожане назвали самые долгожданные события проекта «Лето в Москве»

Сергунина: Горожане назвали самые долгожданные события проекта «Лето в Москве»

В «Активном гражданине» завершилось голосование, посвященное проекту «Лето в Москве». Пользователи поделились мнениями о самых интересных событиях и площадках третьего сезона, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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