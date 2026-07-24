Набиуллина оценила топливный кризис как «шок предложения» и заявила о развороте

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе мониторинга региональной ситуации, квалифицировала недавнее обострение на внутреннем рынке нефтепродуктов как классический «шок предложения», вызванный временным сокращением перерабатывающих мощностей на фоне пикового сезонного спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии