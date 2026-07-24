Набиуллина оценила топливный кризис как «шок предложения» и заявила о развороте

T

Tigra07

Говоря простым языком - путём очень несложных махинаций очередная кучка воров положила в карманы очередной кусок народных денег. А весь этот дешёвый трёп - информационное прикрытие для неумеющих пользоваться своей головой другим способом, кроме приёма пищи.