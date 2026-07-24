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Аргументы недели

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Набиуллина оценила топливный кризис как «шок предложения» и заявила о развороте

Набиуллина оценила топливный кризис как «шок предложения» и заявила о развороте

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе мониторинга региональной ситуации, квалифицировала недавнее обострение на внутреннем рынке нефтепродуктов как классический «шок предложения», вызванный временным сокращением перерабатывающих мощностей на фоне пикового сезонного спроса.

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Комментарии
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T
Tigra07
Говоря простым языком - путём очень несложных махинаций очередная кучка воров положила в карманы очередной кусок народных денег. А весь этот дешёвый трёп - информационное прикрытие для неумеющих пользоваться своей головой другим способом, кроме приёма пищи.
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