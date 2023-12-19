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Рахимич – кандидат на пост главного тренера «Шинника» (Metaratings)

Рахимич – кандидат на пост главного тренера «Шинника» (Metaratings)

«Шинник», ведущий поиск нового главного тренера, сформировал круг кандидатов.  Как сообщает Metaratings, в их число входят Игорь Черевченко («Истиклол»), Дмитрий Черышев, Андрей Федоров, а также местный специалист (вероятно, Алексей Казалов).

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