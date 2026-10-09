Дроны снова добрались до Омска. Крупнейший НПЗ России оказался под ударом?

Омский нефтеперерабатывающий завод снова оказался в центре атаки беспилотников. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что один БПЛА достиг северного промышленного узла Омска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым